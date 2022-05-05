أبرزها أسوان.. 36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز لتأثير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - وأشار المؤشر إلى أن جامعة أسوان جاءت فى المرتبة الأولى ضمن الجامعات المصرية والمرتبة 67 عالميا تليها جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية محليا، وفى المرتبة 101 عالميا ثم جامعة القاهرة فى المرتبة 301 عالميا، والثالثة محليا ثم جامعة الإسكندرية فى المرتبة الرابعة محليا.

وأوضح أن تصنيفات التأثير لعام 2022 هى الإصدار الرابع ويتضمن الترتيب العام 1406 جامعة من 106 دول/مناطق، ويتم تقييم الجامعات نحو تحقيق الـ 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال 4 مجالات هم: البحث والإشراف والتوعية والتعليم.

ومؤشر "الشهر"؛ هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات، التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل: اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، وغيرها من المنظمات الدولية.