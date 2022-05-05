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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695722/بـ-أغنية-من-أول-دقيقة-إليسا-وسعد-لمجرد-يتخطيان-المليون-مشاهدة-على-يوتيوب

استطاعت المطربة إليسا بالتعاون مع الفنان سعد لمجرد تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أغنيتهما الجديدة “من أول دقيقة” رغم مرور 14 ساعة فقط على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحات إليسا وسعد لمجرد بأغنية من أول دقيقة

وتعد أغنية “من أول دقيقة” كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، مكس ماستر إيلي بربر، وتأتي كلمات الأغنية على النحو الأتي: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه، لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه، إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين”.

أزمة إليسا بسبب أغنية من أول دقيقة

وكانت قد تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لانتقادات وهجوم لاذع بسبب أغنيتها مع سعد لمجرد “من أول دقيقة” مشيرين إلى أن الفنانة أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف، وكان قد كتب أحد جمهورها: ““لم يكن منتظرا من فنانةٍ سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء”.

وأضاف: ““ودعمهن مثل إليسا أن تسقط في فخ منح الشرعية لمتهمٍ بعدة قضايا اغتصاب مثل سعد لمجرد.. بضحكةٍ واسعةٍ، وغمرة حبٍّ وانسجام، ضربت إليسا بعرض الحائط شهاداتٍ لناجيات عديدات فضحن تعرّضهن للتعنيف والاعتداء الجنسي من قبل الفنان المغربي، صورةٌ مستفزةٌ ومخيّبة للآمال، عبارة عن إعلانٍ ترويجي للعمل المشترك، عكست استهانةً بقضيةٍ أخلاقية وإنسانية ونسوية”، وأضافت أيضًا: “ليه حد ممكن يعمل أغنية مع شخص متهم بأكثر من قضية اغتصاب واتحبس أكتر من مرة، وممنوع من دخول أكثر من دولة لنفس السبب؟”.

أزمة إليسا وميريام فارس

من ناحية أخرى، كانت قد تعرضت الفنان ميريام فارس لهجوم المطربة إليسا اذ وصفتها أنها انسانة بـ 100 وجه وشخصية، لترد ميريام فارس عليها بطريقة مهذبة بعيدا عن التطاول المعتاد بين النجوم، فقامت بإعادة نشر تدوينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لأحد متابعيها وهو يرد على إليسا، فوجهت له رسالة قائلة: "بليز ما حدا يرد، نحن بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح".