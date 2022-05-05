انت الان تتابع تفاصيل خبر والد الفنانة ياسمين صبري: انا عرفت خبر طلاقهم عن طريق السوشيال ميديا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695720/والد-الفنانة-ياسمين-صبري-انا-عرفت-خبر-طلاقهم-عن-طريق-السوشيال-ميديا

كشف الدكتور اشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري ، انه لا يعلم تفاصيل طلاق نجلته حتى الان، من رجل الاعمال ابو هشيمة ، قائلا: " انا عرفت الموضوع زي زيكم بالظبط من الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي " ومعنديش اي حاجة اقولها ". واكد صبري في تصريح خاص لموقع " دوت الخليج"، انه من المستحيل التحدث عن الامر ، مضيفا: " مش انا الراجل اللي يتكلم عن مصايب اولاده في ظروف زي دي".

طلاق ياسمين صبري

وكانت ياسمين صبري كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتشار أخبار انفصالها، «الحمدلله على كل شئ»، كما أرفقت المنشور بقلب مكسور، ومن الجدير بالذكر أن الثنائي قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدا على خبر انفصالهما.

الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة

يذكر أن الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في أبريل عام 2020 في حفل بسيط وسط حضور بعض أقاربهما وأصدقائها المقربين بسبب انتشار جائحة كورونا في ذلك