تدريبات في «الجيم» لـ«رجال طائرة الأهلي» بتونس

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695719/تدريبات-في-الجيم-لـرجال-طائرة-الأهلي-بتونس

خاض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في «الجيم» اليوم الخميس، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في تونس، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد مصيلحي برنامج إعداد شاملا للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية للاعبين والوصول بالجميع إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل انطلاق منافسات البطولة.

نتيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.