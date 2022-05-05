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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695718/بحضور-جماهيري-هائل-عمرو-دياب-يتألق-في-حفله-بالكويت-صور

أحيا الفنان عمرو دياب الشهير بالهضبة واحدة من أضخم حفلاته في مساء أمس الأربعاء وذلك ضمن إحتفالاته بعيد الفطر في دولة الكويت في إحدى الفنادق الكبرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تألق عمرو دياب في حفله بالكويت

شهد حفل الهضبة عمرو دياب في دولة الكويت حضور جماهير ضخم، كعادة حفلات الهضبة وقدم خلالها باقة من أورع أعمالها الغنائية المتنوعة بين الجديد والقديم.

وكانت من أبرز الأغنيات التي قدمها أغنية “انت الحظ"، و"رايقة"، و"اتقل"، و"يا أنا يالأ"، و"يوم تلات"، و"أجمل عيون"، وكذلك ميدلي لعدد من أغانيه القديمة منها "شوقنا" و"تملي معاك".

عمرو دياب يعرب عن سعادته بحفل في الكويت

وأعرب عمرو دياب عن سعادته بهذا الحفل، فكتب: “أنا فرحان بوجودي في الكويت بين جمهورها المتذوق للفن بشكل عام والفن المصري بشكل خاص".

عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية

من ناحية أخرى، طرح الهضبة عمرو دياب أولى أعماله الغنائية بالتعاون مع تطبيق أنغامي والتي أتت بعنوان “هتدلع”، اذ كان من المقرر طرحها في أولى أيام عيد الفطر ولكنه طرحها يوم وقفة العيد، وهي من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، واستطاع الهضبة بعد ساعة من طرحها أن يستحوذ على تريند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” .

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.

وطرحت شركة البريد المصري جزء ثاني من إعلانها في رمضان 2022 ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغني بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب، ليتسكمل به بورتريه يجمع صوره.