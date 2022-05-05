انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا مفصلًا عن جهود مشروع "2 كفاية".. وتؤكد: نفذ ما يزيد علي 9 ملايين زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695716/وزيرة-التضامن-تتلقى-تقريرا-مفصلا-عن-جهود-مشروع-2-كفاية-وتؤكد-نفذ-ما-يزيد-علي-9-ملايين-زيارة-طرق-أبواب-للتوعية-بتنظيم-الأسرة-والصحة-الإنجابية

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً مفصلاً عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، حيث تضمن التقرير عرضاً لإنجازات المشروع منذ انطلاقه في مايو 2018 وحتى نهاية مارس 2022، والتي تتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وأكدت وزيرة التضامن، أن مشروع “2 كفاية " يأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.

تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة

وأضافت القباج، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حي الأسمرات.

ومن الإنجازات التي استعرضها التقرير الشراكة مع 108 جمعية أهلية بعدد 2257 قرية/ حي بالمحافظات المستهدفة، ويقوم بالتثقيف المجتمعي 1,246 متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات.

وكذلك تجهيز 65 عيادة "2 كفاية" بالشراكة مع 108 جمعية أهلية متخصصة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض العاملين، وإمداد تلك العيادات بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان في عيادات "2كفاية"، بالإضافة إلى وصول عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 251 ألف سيدة، كما وصل إجمالي السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالي 195 ألف سيدة من إجمالي المترددات، أي 78% من عدد المترددات.

أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، فقد تضمن التقرير نتائج حملات طرق الأبواب التي تعمل علي زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل وإعداد وطباعة وتوزيع عدد 2,500 نسخة من "دليل المثقفة المجتمعية" والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم.

وتضمن التقرير، الإشارة إلي أن عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 9,300 مليون زيارة، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 1,751 زيارة تردد.

تنمية الأسرة المصرية للحد من الزيادة السكانية

ونجح البرنامج، في تعبئة 1,250 متطوعة للتعاون في التسويق المجتمعي لكافة القضايا الاجتماعية التي تقوم الوزارة بتسويقها.

ولفت التقرير إلى أنه أثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثاني من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تم عمل 703 ألف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا.

كما شهد المشروع، تعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، فقد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

وتضمن التقرير، عدد الندوات المنفذة 4,37 ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 450 ألف سيدة ورجل، هذا إلي جانب أن مسرح الشارع الذي لعب دوراً هاماً في طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال ففي عام 2019، وقد تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع 2 عرض بكل محافظة وفى نوفمبر 2021، وقد بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع عن طريق 20 عرضا لمسرحية الشارع "2 كفاية" في 20 رية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وقد حضر العروض المسرحية 10,5 ألف مواطن ومواطنة من قاطني قري حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فردا في العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من عدد الحضور.