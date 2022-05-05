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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695714/بالاسماء-مصرع-3-طلاب-جامعيين-في-غرق-سيارة-بترعة-بالمنوفية

لقى ثلاثة شباب مصرعهم ، صباح اليوم الخميس، فى حادث غرق سيارة ملاكى بترعة النعناعية أمام قرية عزبة المعاشات التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقي غرفة إسعاف محافظة المنوفية تلقت إخطارا يفيد بغرق سيارة ملك الدكتور حسن شوقي الميهي مدير حميات أشمون السابق ووالد أحد المتوفين.

الدفع بسيارات الإسعاف وتم انتشال جثث ثلاثة متوفين

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم انتشال جثث ثلاثة متوفين، وهم: "يوسف حسن شوقي الميهي" 20 سنة طالب بكلية الطب جامعة المنوفية، و"أحمد علاء الدين فتحي عطا" 20 سنة، طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق، و"حسن ماهر المقنن" 20 سنة طالب بكلية الطب.

تم نقل الجثث إلى مستشفى أشمون العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.