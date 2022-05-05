برعاية «مستقبل وطن» مواصلة توزيع «هدية الرئيس» على أطفال 6 أكتوبر احتفالًا بالعيد

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695713/برعاية-مستقبل-وطن-مواصلة-توزيع-هدية-الرئيس-على-أطفال-6-أكتوبر-احتفالا-بالعيد

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، توزيع “هدية الرئيس” على أطفال المدينة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج بقيادة المهندس إيهاب الهادي، أمين الحزب بالسادس من أكتوبر، قام فريق عمل الأمانة بمشاركة أمانة وحدة ثالث اكتوبر بقيادة المستشار محمد نوار أمين الوحدة، بتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال لمشاركتهم فرحة حلول عيد الفطر المبارك. وشارك في توزيع الهدايا الدكتور محمد ابراهيم أمين الإعلام بالوحدة الحزبية والمهندس محمد حسن أمين التقييم والمتابعة، واستقبل الأطفال والأهالى "هدية الرئيس" بترحاب شديد وحرص أعضاء امانة وحدة اكتوبر ثالث نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الفطر المبارك. ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

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