انت الان تتابع تفاصيل خبر بين انفصال وعودة.. نجوم الفن يثيرون الجدل حول علاقتهم العاطفية أخرهم ياسمين صبري ومنة عرفة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695706/بين-انفصال-وعودة-نجوم-الفن-يثيرون-الجدل-حول-علاقتهم-العاطفية-أخرهم-ياسمين-صبري-ومنة-عرفة

شهدت الساحة الفنية في الأونة الأخيرة تزايد حالة طلاق وانفصال نجوم الوسط الفني عن أزواجهم، وبعضهم بدأ يثير الجدل حول علاقته العاطفية فتارة يعلنون الانفصال وتارة أخرى يكشفون عودتهم وحبهم لبعض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير الحالة العاطفية لنجوم الفن بين الانفصال والعودة

انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء بانفصال ياسمين صبري عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة وأكدت تلك الأنباء قيام الفنانة ياسمين صبري بحذف جميع صورها مع أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فضلا عن إلغاء متابعته، كما أكدت مصادر مقربة من الثنائي بأن الطلاق تم في هدوء.

وكان قد تعرض الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ أيام لشائعات الانفصال ولكنهم نفوها بطريقة غير مباشرة، نتيجة مشاركة بعض الصور التي تجمعهم ببعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي

عرفت منة عرفة وزوجها محمود المهدي بالثنائي الأشهر الذي يستغل علاقتهما العاطفية في ركوب التريند، فتارة يعلنوا عودتهم وتارة أخى يعلنوا انفصالهم، وتارة يهاجم كل منهما الأخرى وأخرى يعترفون بحبهم وعدم قدرتهم على بعد كل منهما الأخر، ليكون من أكثر الأشخاص الذين يغضبون الجمهور بعلاقتهما الغريبة.

انفصل محمود المهدي عن منة عرفة مرتين متتالتين، المرة الأولى كانت بسبب مشهد جمعها بالفنان محمد نجاتي ضمن فيلم “فيلا 101” وانتشر الأمر بشكل واسع ولكن بعدها بأيام قليلة أعلنوا عودتهم، لتأتي المرة الثانية في الانفصال بتصريح من منة عرفة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعد أن تسبب لها في أزمة مع الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي، ليعلن المهدي عودته لها منذ يومين.

انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انفصالها عن هادي الباجوري منذ شهور دون توضيح السبب، أتى ذلك بعد الجدل الذي أثير حولهم بأنه لا مانع له بأن زوجته تقوم بأدوار إغراء ومشاهد قبلات، ولكن منذ أيام أثارت ياسمين رئيس الجدل بفيديو يجمع صورها بزوجها هادي الباجوري مما رجح الجمهور عودتها له، ولكن لم يؤكدة الفنان ذلك وقال في تصريحات صحفية: “إسألو الفنانة”.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان الأكثر حزنا لدى الجمهور هو انفصال شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب في الشهور الماضية، ودخول الفنانة في حالة اكتئاب شديدة وتعرضها للعلاج النفسي بسبب قوة العلاقة التي كانت بينهما وكانت يشهدها جميع جمهورها في الوطن العربي.