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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695711/القوي-العاملة-تعيين-3205-من-بينهم-38-قادرون-باختلاف-بالشرقية

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 3205 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 " قادرون باختلاف " من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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وأشار سعفان، توفير 731 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، بالإضافة إلي استخراج 2068 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة .

تعيين 3205 من بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالشرقية

ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 313 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و 84 حالة غلق إداري، والمشاركة في 70 قياس ميداني ومراجعتها لـ 29 منشأة، وعقد ندوة توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض إحتجاج عمالي لـ 1778 عامل وعودتهم للعمل .

وأشار إلى أنه تم استلام 6 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وطلب تجديد لآخر ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .