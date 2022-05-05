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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695712/فوائد-بنك-القاهرة-على-شهادة-الادخار-الثلاثية--أعلى-عائد

يوضح دوت الخليج فوائد بنك القاهرة على شهادة الادخار الثلاثية بناءً على طلب عملاء بنك القاهرة وتساؤلاتهم المستمرة عن شهادات الادخار الأعلي عائد، و شروط شراء شهادات إدخار بنك القاهرة بوجه عام.

بنك القاهرة

تتراوح فوائد بنك القاهرة على شهادة الادخار الثلاثية بين 10.25% سنويًا على دورية صرف العائد الشهرية، و10.5% سنويًا على دورية صرف العائد ربع السنوية.

شروط شراء شهادات إدخار بنك القاهرة

إليكم كافة التفاصيل عن شروط شراء شهادات إدخار بنك القاهرة على النحو الآتي:

لابد من فتح حساب جاري أو توفير للعميل في بنك القاهرة، قبل شراء الشهادة.

توافر المستندات الآتية:

1. بطاقة رقم قومي سارية.

2. جواز سفر إصدار جديد، يتضمن الرقم القومي.

3. شهادة الميلاد، لحسابات القصر.

4. إقامة سارية وجاوز سفر للأجانب المقيمين في مصر.