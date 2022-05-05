جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، من الأحد المقبل قبول طلبات 75 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 14 مهنة برواتب مجزية فى 7 منشآت، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب. وأوضح سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 عامل تجهيز وتحضير، و16 مضيف، و12 مساعد مضيف، و10 مشرفين غرف، وموظف استقبال، ورئيس قسم بالحلوانى، ورئيس قسم بالسخن، ورئيس قسم بالخباز، ومتلقى طلبات براتب يصل لـ 2750 جنيها. وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 4 مراقب أمن، و2 عامل مغسلة، وعامل نظافة، وسائق درجة أولى، و3 عامل مناطق عامة. وقال: إن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم اعتبارا من الأحد المقبل وحتى استيفاء الطلبات بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر براتب 2750 جنيها.. فرص عمل بالسياحة فى البحر الأحمر ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.