«تعليم الغربية» تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن، أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة.





وأوضح وكيل التربية والتعليم -فى تصريح اليوم الخميس- أنه تم تطهير جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى تبدأ يوم السبت المقبل، حيث تم تجهيز المدارس وتزويدها بالمطهرات اللازمة، ومراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب. وأشار إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى تبدأ يوم 8 مايو الجارى وتنتهى 12 مايو، أما امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى تبدأ يوم 14 وتنتهى 17 مايو، مضيفا أن امتحانات الصف الأول الإعدادى تبدأ يوم 7 وتنتهى 18 مايو، أما الصف الثانى الإعدادى فسيبدأ يوم 8 مايو وينتهى 19 مايو، والشهادة الإعدادية تبدأ يوم 21 وتنتهى فى 26 مايو الجارى.

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