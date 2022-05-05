4 ملايين مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر (صور)

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وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم تنظيم عدد كبير من الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر، بمراكز الشباب، تضمنت العديد من الفقرات، والبرامج والأنشطة المختلفة التى عملت على جذب الطلائع والشباب وشملت فقرات ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهى، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية.
وحرص مديرى مديريات الشباب والرياضة فى المحافظات، على تشكيل غرف عمليات على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية على مدار أيام العيد داخل مراكز الشباب، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحدث داخل مراكز الشباب، عن طريق وجود مشرفى الأنشطة، والاهتمام بالطلائع، والشباب المترددين عليها، وتوفير كل الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للاستفادة من أنشطتها على مستوى القرى، ومدن المحافظات.
وأشاد وزير الشباب والرياضة، بمدى جاهزية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى إستقبال الجماهير والطلائع والأعضاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ونجاح مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" ومراكز شباب "حياة كريمة" من حيث الإستعداد داخل مراكز الشباب، والتجهيزات لاستقبال المواطنين، والشباب خلال أيام عيد الفطر لإدخال البهجة والسرور فى نفوس الأهالى فى القرى والنجوع التى شملتها المبادرة الرئاسية.
ووجه صبحى الشكر لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية على الجهود التى بذلوها فى استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات وتوفير كل الإمكانيات وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام العيد.
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