موعد ذروة الموجة الحارة المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على "إكسترا نيوز"، أنه يسود طقس ربيعى مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، فضلا عن وجود نشاط فى حركة الرياح.

وعن فرص سقوط الأمطار، أشارت إلى أن هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط ورفح والعريش، وأنه اعتبارًا من السبت المقبل سوف نشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لتكون ذروة الموجة الحارة يوم الأحد.

ويسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويكون حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادى النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر 23 18

نخل 23 15

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 24 11

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبو سمبل 36 25

الوادى الجديد 36 21

حلايب 30 25

شلاتين 34 24