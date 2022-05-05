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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695705/تعرض-بلدات-روسية-في-محافظة-بيلجورود-لإطلاق-نار-من-الجانب-الأوكراني

أعلن حاكم محافظة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، عن تعرض بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا لإطلاق نار من الجانب الأوكراني.

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وأضاف حاكم محافظة بيلجورود الروسية: "هناك إطلاق نار مستمر من الجانب الأوكراني على بلدات زورافلفكا ونيخوتيفكا في محافظة بيلجورود".

تعرض بلدات روسية في محافظة بيلجورود لإطلاق نار

وأكد جلادكوف، أن بعض المنازل تضررت في المنطقة دون وقوع إصابات في الأرواح.

وهذا تتعرض البلدات الروسية المحادية للحدود الأوكرانية إلى عمليات إطلاق نار دورية متعمدة من قبل القوات العسكرية الأوكرانية، حيث تقوم القوات الروسية بالرد على مصدر النيران كذلك.

الدفاع الروسية: تدمير عبارة عائمة و 4 مستودعات للذخيرة فى أوكرانيا

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن قصف أهداف أوكرانية من غواصة روسية فى البحر الأسود.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استطاعت تدمير عبارة عائمة، بالأضافة إلى تدمير أسلحة فى أوكرانيا، موضحة أن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدينة مايوبول بالكامل.

وشددت وزارة الدفاع الروسية، على أن أى وسيلة نقل محملة بالأسلحة تابعة لحلف شمال الأطلسى تصل إلى أوكرانيا سوف يتم التعامل معاها كأهداف عسكرية مشروعة يجب تدميرها، مضيفة أن القوميون الاوكرانيون لقد وضعوا أليات عسكرية فى مدارس بمدينة ميكولايف.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت 40 موقعا عسكريا أوكرانيا، موضحة أنه يوجد من بينهم 4 مستودعات للذخيرة.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تستهدف مواقع إطلاق النار للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من مصنع أزوفستال، مضيفة انه تم استهداف ستة محطات فى أوكرانيا تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية.