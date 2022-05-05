ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2022

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - يتصدر كريم بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال اوروبا 2-21-2022 بعدما سجل حقق فريق ريال مدريد الفوز أمس على مانشستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 15 هدف

روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ 13هدف

سباستيان هيلير لاعبأياكس أمستردام 11هدف.

محمد صلاح لاعب ليفربول 8 هدف

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي 7 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد أمس

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.