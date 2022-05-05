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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695701/عضو-لجنة-الحوار-الوطني-لحزب-الوفد-يكشف-تفاصيل-ورقة-العمل-التى-تقدم-بها-للحزب

صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس بشأن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا، قرارا صائبا يأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، حيث أن هذا الحوار سيكون حلقة الوصل بين الشارع المصرى ومتطلباته وبين صانع القرار.

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وأكمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزب الوفد قد شكل لجنة من قامات الحزب بهدف إعداد ورقة عمل الحوار الوطني، كأول حزب مصرى يقوم بالتفاعل مع تكليفات الرئيس السيسي، وهذا ليس بغريب على حزب الوفد العريق.

ياسر قورة يكشف تفاصيل ورقة العمل التى تقدم بها للحزب

وكشف ياسر قورة، عن ملامح الحوار الوطني حيث انه سيطرح على أعضاء اللجنة تكوين مجلس يضم جميع الأحزاب الغير مجمدة او متنازع عليها بهدف مساندة الدولة و طرح حلول و مشاكل الأحزاب، على أن تجتمع دوريا مع الرئيس و الحكومة لطرح رؤى مختلفة في المشكلات التى تواجه الدولة.

وأضاف قورة، أن هذه الخطوة هامة حيث تجمع بين طياتها الأحزاب السياسية بهدف التباحث للوصول الى حلول وطرحها على صانعي القرار وهذا هو دور الأحزاب الحقيقي.

واستكمل: كما أن هذا الطرح سيعمل على إيجاد أحزاب فاعلة فى العمل السياسي والقضاء على فكرة الأحزاب الكرتونية، وايضا جعل الأحزاب السياسية شريك فى العمل السياسي، خصوصا بعدما اتسمت بالأحزاب المهمشة طيلة عقود كثيرة.

وتابع أن هذه الفكرة تراوده منذ زمن بعيد وأن الآوان لتطبيقها فى ظل توجيهات الرئيس والذي يصر على إيجاد معارضة ناعمة وقوية تساعد الدولة المصرية، وإعادة تشكيل خريطة الأحزاب بجعلها فاعلة وقوية ولها دور حقيقي فى الحياة السياسية.