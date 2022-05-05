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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695698/الصحة-تطلق-6-قوافل-للصحة-الإنجابية-وتنظيم-الأسرة-في-18-قرية-خلال-4-أيام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك في 18 قرية بـ6 محافظات، مؤكدة أن هذه القوافل ستبدأ عملها من 9 لـ12 مايو الجاري.

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل توفر خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى حياة كريمة، وذلك لرفع وعي المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

الصحة تطلق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 18 قرية خلال 4 أيام

وقال عبدالغفار، أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاقها خلال أيام 9 و10 و 11 مايو، بمحافظة سوهاج قرى "بندار، والهجارسة، وروافع القصير" بإدارة سوهاج، لافتا أن هذه القافلة تجوب قرى المحافظة خلال 3 أيام على التوالي. وأضاف: سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى، خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بمحافظات القليوبية قرى "كفر طحا، وكفر شبين، وتل بني تميم" بإدارة شبين القناطر، والغربية بقرى "سنباط، ومسجد وصيف، وحانوت" بإدارة زفتى، والفيوم بقرى "كحك بحري، والشواشنة، والنزلة" بإدارة يوسف الصديق، والشرقية بقرى"جزيرة سعود، والاخيوة، وشهداء بحر البقر" بإدارة الحسينية، والبحيرة بقرى"بسطرة، وشرنوب، وبني هلال" بإدارة دمنهور.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، علي وجود أخصائيي النساء والتوليد وأخصائيي تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، لافتاً إلى توفير توليفة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات الاستخدام للوسائل وخفض الحاجة غير الملباة وحرصاً على إرضاء المنتفعات. وأشار إلي أنه سيتم عقد ندوات توعوية لرفع الوعي المجتمعي حول عدة موضوعات منها خطورة زواج الأطفال، وتصحيح المعلومات حول الوسائل، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وأضرار ختان الإناث، وعمالة الأطفال، لافتاً إلى نشر الرسائل الإعلامية بأسلوب غير تقليدي عن طريق التواصل مع قصور الثقافة بالمحافظات، لمشاركة فرق الإعلام والرائدات الريفيات من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس يوميًا بجميع القرى التي ستُنفذ بها القوافل.