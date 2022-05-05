انت الان تتابع تفاصيل خبر فوائد البنك العربي الأفريقي الأعلى على شهادات الادخار.. تعرف عليها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695707/فوائد-البنك-العربي-الأفريقي-الأعلى-على-شهادات-الادخار-تعرف-عليها

يهتم عملاء البنك العربي الأفريقي بمتابعة شهادات الادخار وفوائدها فهى أهم مايشغل ذهن أي عميل متقدم لشراء شهادة هو البحث عن فوائد البنك العربي الأفريقي الأعلى على شهادات الادخار، وهو مايقدمه دوت الخليج لدعم عملاء البنك العربي الأفريقي خلال السطور المقبلة.

فوائد البنك العربي الأفريقي

تعتبر أعلى فوائد البنك العربي الأفريقي على شهادات الادخار هى شهادة أجل 3 سنوات وتفاصيلها على النحو التالي:

تتراوح الفائدة عليها بين 10.5% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و10.75% سنويًا على دورية صرف العائد ربع السنوية، و10.875% سنويًا على دورية صرف العائد نصف السنوية، و11% سنويًا على دورية صرف العائد السنوية.

ويوفر البنك العربي الأفريقي الدولي إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من على شرائها بعد خصم غرامة من إجمالي العائد الذي حصل عليها خلال فترة ربط الشهادة.