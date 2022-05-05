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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695702/فوائد-بنك-مصر-على-شهادة-طلعت-حرب-وأهم-مميزاتها

ينشر دوت الخليج فوائد بنك مصر على شهادة طلعت حرب فهى من أبرز الشهادات التى يوفرها المصرف. ويسأل عملاء بنك مصر عن أهم مميزات شهادة طلعت حرب ونسبة الفائدة عليها والفرق بينها وبين شهادات الادخار في بنك مصر الآخري. حتى يتمكنون من شرائها بعد الاطلاع على كافة المعلومات.

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