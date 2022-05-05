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القوى العاملة : الأحد .. قبول طلبات 75 من راعبي...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:22 صباحاً - تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ، من الأحد المقبل في قبول طلبات 75 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 14 مهنة برواتب مجزية في 7 منشآت ، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 عامل تجهيز وتحضير ، و 16 مضيف ، و 12 مساعد مضيف ، و 10 مشرف غرف ، وموظف استقبال ، ورئيس قسم بالحلواني ، ورئيس قسم بالسخن ، ورئيس قسم بالخباز ، ومتلقي طلبات براتب يصل لـ 2750 جنيه .

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 4 مراقب أمن ، و 2 عامل مغسلة ، و عامل نظافة ، وسائق درجة أولى ، و 3 عامل مناطق عامة .

وقال: إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم اعتبارا من الأحد المقبل وحتى استيفاء الطلبات بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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