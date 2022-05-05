القوى العاملة: تعيين 3205 شباب بينهم 38 «قادرون باختلاف» فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 3205 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 38 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى توفير 731 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 2068 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.





وأشار أحمد عبدالهادى وكيل المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 313 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و84 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 70 قياس ميدانى ومراجعة 29 منشأة، وعقد ندوة توعية.

وفى مجال التفتيش العمالى، فتم التفتيش على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محضرا، فضلا عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن فض احتجاج عمالى لـ1778 عامل وعودتهم للعمل.

وأضاف وكيل مديرية القوى العاملة، أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، فإن المديرية راجعت واعتمدت 87 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 204 فرصة عمل.

وأشار إلى استلام 6 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، وطلب تجديد لآخر، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقا لأحكام القانون.