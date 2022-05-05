عدد سكان مصر يتخطى 103 ملايين نسمة (بيان)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان محافظة القاهرة أن عدد سكان مصر بلغ اليوم الخميس 103 ملايين و272 الف و292 نسمة. وأشار البيان إلى أن محافظة القاهرة سجلت 10 ملايين و120 ألف 362 نسمة، فيما سجلت محافظة الجيزة 9 ملايين و358 ألف و62 نسمة، وسجلت محافظة الشرقية 7 ملايين و779 و613 نسمة، ومحافظة شمال سيناء سجلت 450 ألف و528 نسمة.

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