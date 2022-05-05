دور العبادة تحافظ على المياه بـ 406 آلاف قطعة موفرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذًا لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة.

وأكد وزير التنمية المحلية، وفقًا لبيان صحفى، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس، لافتًا إلى إن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع.

وأشار شعراوى إلى أن الصعيد احتل الصدارة فى عدد القطع التى تم تركيبها، حيث تم تركيب 115,7 ألف قطعة موفرة فى محافظة الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، وتم تركيب 97,7 ألف قطعة موفرة فى إقليم الإسكندرية فى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

كما تم تركيب أكثر من 88 ألف قطعة موفرة فى إقليم الدلتا فى محافظات دمياط وكفرالشيخ والدقهلية والغربية، وتم تركيب أكثر من 57 ألف قطعة موفرة فى إقليم القاهرة الكبرى فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى تركيب 29 ألف قطعة موفرة فى مدن القناة، فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية، وأيضًا 1707 قطعة موفرة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأوضح محمود شعراوى أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مشيرًا إلى وجود خطة للتوسع فى إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها فى مختلف المنشأت والمبانى الحكومية والأماكن العامة والتى تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

وأضاف محمود شعراوى أنه تم تحديد مختص فى كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب فى جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.