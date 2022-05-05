انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد زوجته منى زكي.. الجمهور يهاجم أحمد حلمي بسبب فيلم واحد تاني: "مليان إيحاءات صريحة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695693/بعد-زوجته-منى-زكي-الجمهور-يهاجم-أحمد-حلمي-بسبب-فيلم-واحد-تاني-مليان-إيحاءات-صريحة

يبدو أن نجوم الوسط الفني يتصارعان على صدمة الجمهور بأدوراهم المثيرة للجدلة في أعمالهم الفنية المختلفة، اذ أنه في عام واحد تعرض أفضل فناني مصر وأكثرهم حبا من قبل الجمهور لانتقادات لاذعة بسبب أدوارهم التي تحمل إيحاءات جنسية مختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انتقادات الجمهور لـ أحمد حلمي بسبب فيلم واحد تاني

كان من بين هؤلاء النجوم الذيين تعرضوا لهجوم لاذع بسبب أعمالهم الفنية هذا العام هو الفنان أحمد حلمي، الذي طرح فيلمه الجديد “واحد تاني” في دور العرض المصرية تزامنا مع أولى أيام عيد الفطر الجاري، وسرعان ما تعرض لحملة انتقادات بسبب إيحائته الجنسية التي تقوم بها شخصيته في الفيلم.

الجمهور ينتقد أحمد حلمي بسبب فيلم واحد تاني

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “للأسف، فيلم حلمي كأنه واحد تاني فعلا. الإشارات والتلميحات الجنسية كتيرة جدا وغير مناسب تمامًا. خسرنا ممثل بيقدم أعمال نضيفة وانتقل بالنسبة لي للمعسكر التاني”.

وكتب الأخر: “نفسي فنانين مصر يفهموا أن كوميديا الايحاءات بتاعت هوليوود دي مش هتنفع في مصر و الجمهور مش هيقبل بكدا يا ترجعوا كوميديا زمان اللي كانت بتضحك من القلب يا بلاش قرف”، وأضاف أخر: “الفيلم خفيف مش جرعة كوميديا كبيرة لو متعشم في كده.. لكن للأسف الفيلم مليان إيحاءات واضحة وصريحة غير مقبولة تماما.. والغريب جدا أن ٧٠٪ من الكوميديا من الإيحاءات. ودي نقطة محبتهاش خالص عشان لو دخلته مع خطيبتك ولا أختك هتكون فى قمة الإحراج، فيلم مش عائلي خالص للأسف”.

فيلم واحد تاني

جدير بالذكر أن فيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وتدور قصته حول مواقف كوميدية التي من المقرر أن ستعيشها الشخصيات في الفيلم، حيث ظهر ارتباك حلمي بعد تجربة اللبوسة المضيئة وحاول أن يخرجها بعد استخدامها، ولكن الطبيب- سيد رجب- يرفض الأمر ويخبره أنه مستحيل تماما.