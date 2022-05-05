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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695690/برعاية-مستقبل-وطن-توزيع-هدية-الرئيس-من-كعك-العيد-على-أهالي-الطالبية

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بالطالبية بعيد الفطر المبارك، وقامت بتوزيع “هدية الرئيس” على الأهالي، وذلك انطلاقا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يوزيع «هدية الرئيس» من كعك العيد على أهالي الطالبية

وقامت أمانة الموارد والخدمات الاجتماعية بأمانة الطالبية بقيادة نور الهدى عصام وزينب عبد الفتاح وعزة عصام وبسنت أحمد، بتوزيع هدية السيد الرئيس من كحك العيد على أهالي الطالبية الكرام، بتوجيه من الدكتور خالد عوده أمين القسم والدكتور محمد عوده أمين التنظيم، وبرعاية دكتور محمد على عبد الحميد النائب عن الطالبية والعمرانية.

وقال الدكتور خالد عوده، إنه لتخفيف الأعباء عن كاهل اهالينا خاصة مع إرتفاع الأسعار وحلول عيد الفطر المبارك قامت أمانة الطالبية ممثلة في أمانة الموارد والخدمات الاجتماعية بتوزيع علب الكعك هدية السيد الرئيس على منازل أهالينا مما أدخل السرور عليهم فى عيد الفطر المبارك.

وصرح الدكتور محمد عوده، بأن أمانة الموارد والخدمات الاجتماعية بقيادة نور الهدى عصام وأعضاء الأمانة وبالتعاون مع شركة اكسبشن للحلويات بذلت جهودًا مشكورة لتنظيم هذه الفاعلية بالمرور على بيوت المستحقين من اهالينا لمشاركتهم هذه المناسبة الدينية الكريمة وقد توجه الاهالى بالشكر لحزب مستقبل وطن امانة الطالبية على هدية السيد الرئيس.

وتوجه الدكتور خالد عوده والدكتور محمد عوده بالشكر لأمانة الموارد والخدمات الاجتماعية ولشركة اكسبشن على هذه المشاركة الفعالة والتى تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن و تلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية وعلى راسها مبادرة "حياة كريمة".