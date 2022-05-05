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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695689/تاريخ-مواجهات-منتخب-مصر-أمام-غينيا--قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد منتخب مصرلمباراته القادمة يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها بكوت ديفوا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي المنتخبين من قبل فى 9 مواجهات سابقة، كان للمنتخب الوطني الكلمة العليا في هذه المواجهات إذ فاز في 4 مباريات، وتعادل 3، وخسر لقائين.

فيما أحرز الفراعنة 22 هدف، وتلقي شباكه 19.

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والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

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وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".