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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695685/مستقبل-وطن-يشارك-أهالي-الحوامدية-فرحة-عيد-الفطر

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، مع الأهالي بفرحة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يشارك أهالي الحوامدية فرحة عيد الفطر

وكلف المستشار محمد سعد البطل، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الحوامدية أمانة التنظيم بقيادة رامي ذكرى دسوقى بتنفيذ فاعلية عيد الفطر المبارك ومشاركة الأهالى بالمدينة الفرحه واسقاط وتوزيع البلالين والهدايا على الأطفال بالتنسيق مع احمد صبري أمين العمل الجماهيري وياسر مندور أمين مساعد الإعلام.

وشارك في تنفيذ الفاعلية إبراهيم محمد أمين مساعد التنظيم، وهانى طلال أمين مساعد العمل الجماهيري، ورضا المصري أمين شباب وسط، ومصطفى أبو عطا، ومحمود رشدى أمانة العمل الجماهيري، كما توجه أمين التنظيم بالشكر والتقدير إلى طارق يحيي على مجهوداته الطيبة فى تصوير الفاعلية، وبالشكر والتقدير لكل من شارك في هذا العمل.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن،لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق وتنظيم المبادرات والفاعليات المجتمعية في مختلف المجالات.