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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695675/مصرع-شخصين-وإصابة-أخر-في-تصادم-سيارة-ملاكي-ودراجة-بخارية-بسوهاج

شهد محور مدينة جرجا الواقع أعلى نهر النيل، بنطاق جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "موتوسيكل" خلال زفة عروسان، ما نتج عنه مصرع شخصين من مستقلي الدراجة النارية، بينما أصيب أحد الأشخاص من مستقلي السيارة الملاكي، تم نقل الجثتين إلي مستشفى جرجا العام وإيداعهما داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية أعلى محور جرجا على النيل ووجود متوفين، على الفور انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث مركز شرطة جرجا .

حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية

وبالفحص تبين وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية "موتوسيكل" أعلى محور جرجا علي النيل أثناء مشاركة المركبتين في زفة عروسين من دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، تم الدفع بسيارتي إسعاف الي مكان الحادث لنقل ضحاياه إلي مستشفى جرجا العام.

أسماء الضحايا

نتج عن الحادث مصرع كلا من : حسن عبداللاه محمد 16 عاماً، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات، ومصطفى أحمد مصطفي 21 عاماً، عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.