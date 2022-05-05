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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695694/البنك-الأهلي-المصري-يوفر-أعلى-فوائد-على-شهادات-الادخار-الأوراق-المطلوبة-للتقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عن توفير أعلي فوائد على شهادات الادخار مما جعل عملاء البنك الأهلي المصري يتساءلون عن الأوراق المطلوبة للتقديم على شهادات الادخار وأهم خصائصها. خاصة أن الملايين من المصريين يثقون في تعاملاتهم مع البنك الأهلي المصري لمكانته المميزة بالدولة، ويقدم دوت الخليج تفاصيلها في السطور المقبلة. شهادات البنك الأهلي المصري - الشهادة البلاتينية أجل عام: بفائدة سنوية 18% بدورية شهرية لصرف العائد. - الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات: بفائدة 11% سنويا يصرف العائد شهريا. الأرواق المطلوبة للتقديم على شهادات البنك الأهلي المصري عن الأوراق المطلوبة لشراء شهادات البنك الأهلي المصري، فهي تتضمن الآتي:

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