الصحة: إطلاق 6 قوافل لتنظيم الأسرة فى 18 قرية خلال 4 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 18 قرية بـ6 محافظات خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بقرى «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجا، لما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف عبدالغفار، أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاقها خلال أيام 9 و10 و11 مايو، بمحافظة سوهاج قرى "بندار، والهجارسة، وروافع القصير" بإدارة سوهاج، مشيرا إلى أن هذه القافلة تجوب قرى المحافظة خلال 3 أيام على التوالى.

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى، خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه بمحافظات القليوبية قرى "كفر طحا، وكفر شبين، وتل بنى تميم" بإدارة شبين القناطر، والغربية بقرى "سنباط، ومسجد وصيف، وحانوت" بإدارة زفتى، والفيوم بقرى "كحك بحرى، والشواشنة، والنزلة" بإدارة يوسف الصديق، والشرقية بقرى"جزيرة سعود، والأخيوة، وشهداء بحر البقر" بإدارة الحسينية، والبحيرة بقرى"بسطرة، وشرنوب، وبنى هلال" بإدارة دمنهور.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى توفير أخصائيى النساء والتوليد وأخصائيى تنظيم الأسرة بالقوافل لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، لافتا إلى توفير توليفة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان، ومن ضمنها الوسائل طويلة المفعول الحديثة، لرفع معدلات الاستخدام للوسائل وخفض الحاجة غير الملباة وحرصا على إرضاء المنتفعات.

وأضاف عباس أنه سيتم عقد ندوات توعوية لرفع الوعى المجتمعى حول عدة موضوعات منها خطورة زواج الأطفال، وتصحيح المعلومات حول الوسائل، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وأضرار ختان الإناث، وعمالة الأطفال، لافتا إلى نشر الرسائل الإعلامية بأسلوب غير تقليدى عن طريق التواصل مع قصور الثقافة بالمحافظات، لمشاركة فرق الإعلام والرائدات الريفيات من خلال العروض المسرحية ومسرح العرائس يوميا بجميع القرى التى ستنفذ بها القوافل.

وأشار عباس، إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة مصاحبة للقوافل، لعرض منتجات السيدات اللاتى تم تدريبهن بنوادى المرأة فى الوحدات الصحية، إيمانا من الوزارة بأهمية تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا، مما له أثر إيجابى على تنمية الأسر المصرية.