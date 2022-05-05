انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. الجمهور يحذر أبو هشيمة: "ابعد عن مربوحة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695691/بعد-انفصاله-عن-ياسمين-صبري-الجمهور-يحذر-أبو-هشيمة-ابعد-عن-مربوحة

أثار نبأ انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الثنائي لم يعلم بحدوث شجار أو مشاكل بينهما طوال سنتين زواج، كما أن ياسمين صبري كانت دائمة التباهي بمقتنياتها المختلفة وغالية الثمن من رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية الجمهور من انفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري

سخر عدد كبير من الجمهور من نبأ انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة مشيرين إلى أنه من المقرر أن يبحث عن فتاة جديدة ترتدي التايجر، اذ أن أبو هشيمة عرف في الوسط بإعجابة بالفتيات التي ترتدي ملابس “التايجر” فكان في البداية الفنانة هيفاء وهبي وبعدها الفنانة ياسمين صبري.

الجمهور يحذر أبو هشيمة من الاقتراب من رحمة احمد “مربوحة”

سرعان ما جاء في عقل الجمهور إطلالة الفنانة رحمة أحمد الشهيرة ب، مربوحة في مسلسل “الكبير أوي 6”، اذ أطلت بإطلالة “التاجر” بشكل مختلف ومثير للسخرية، الأمر الذي علق مع مشاهدي المسلسل بشكل كبير، وبعد انفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري بدأ الجمهور يستعيد تلك الإطلالة محذرين أبو هشيمة من الاقتراب من “مربوحة”.

فكتب أحدهم بعد انفصال أبو هشيمة اليوم عن ياسمين صبري أعتقد ان التايجر سيكون الموضة في الوسط الفني هذا العام، ونصيحتي لأبو هشيمة،، ابعد عن مربوحة ل الكبير يطخك.

انفصال ياسمين صبري عن أبو هشيمة بعد سنتين زواج

هذا وفاجأت ياسمين صبري متابعيها اليوم بإالغاء متابعتها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كما حذفت كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها، الأمر الذي جعل الجمهور يتأكد من انفصالها كما أكد مصدر مقرب من أبو هشيمة أن الطلاق تم بهدوء وبقرار من الثنائي دون حدوث جدل.