انت الان تتابع تفاصيل خبر سيارة بـ 10 ملايين جنيها وفساتين مرصعة بالألماظ.. مقتنيات ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل الانفصال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695687/سيارة-بـ-10-ملايين-جنيها-وفساتين-مرصعة-بالألماظ-مقتنيات-ياسمين-صبري-من-أبو-هشيمة-قبل-الانفصال

ياسمين صبري، فنانة كمعظم فنانات الوسط مرتبطة ارتباطا وثيقا بجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فدائما ما تثير الجدل مقتنياتها الباهظة والمختلفة منذ أن تزوجت من أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير، والأغني في مصر والوطن العربي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مقتنيات ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل الانفصال

سيارة رولز رويس داون

كان حديث السوشيال ميديا منذ شهور قليلة، السيارة الفارهة التي أهداها أبو هشيمة لـ ياسمين صبري، وهي من ماركة رولز رويس داون كابورليه، موديل 2020، وبلغ سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنية.

فستان زفاف ياسمين صبري وخاتم زواجها

بلغ سعر فستان زفاف ياسمين صبري، ما يقرب من 1012 دولاراً، وهي من نوع جيفنشي الشهيرة، بينما أتى خاتم زفافها 50 ألف دولار، اذ يحتوي الخاتم على الألماس الأصفر والأبيض، بـ 5.8 قيراط من Diam Jewellery.

مجوهرات وحقائب

ودائما ما تثير ياسمين صبري الجدل بحقائبها ذات الماركات غالية الثمن التي تحرص دائما على إبرازها في صورها التي تشاركها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ بلغ سعر إحداهما 19.500 دولار، فهي من مجموعة HERMES BIRKIN 35 ORANGE POPPY، وأخرى أتى سعرها 4 ألاف دولار.

أما عن المجوهرات الباظهة فقد ارتدت فيما قبل عقد ثمنه 26.7 مليون دولار أمريكي، تابع للبراند العالمية للمجوهرات كارتيه، وهو يعتبر قطعه نادره تتكون من أكثر من 120 قيراط من الألماس، كما ارتدت سلسلة بلغ سعرها نحو 27 ألف دولار، وساعة مرصعة بأحجار الألماس بلغ سعرها 64 ألف دولار.

إطلالات ياسمين صبري

وتعد ياسمين صبري من أكثر نجوم الوطن العربي ذات الإطلالت باهظة الثمن، فأطلت في ليلة رأس السنة بفستان سعره 5550 دولار، وسبق وأن ظهرت بفستان ورديا مع زوجها أبو هشيمة بلغ سعره بمبلغ 22.125 ألف جنيه، وغيرها من الإطلالات التي بلغت سعرها الملايين من الجنيهات.

طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة

جدير بالذكر أن كل هذه الهدايا، لم تجدي ياسمين صبري نفعها، اذ أنها بعد سنتين زواج من أبو هشيمة انتشرت أنباء بإنفصالهما اكدته الفنانة لمصادر صحفية مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وفي حالة من الود بينهما بعيدا عن جدل السوشيال ميديا.