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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695684/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-غينيا-فى-التصفيات-المؤهلة-لكأس-الأمم-الأفريقية

يستعد منتخب مصر لأولى مبارياته الرسمية يوم 2 يونيو المقبل أمام منتخب غينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها بكوت ديفوا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من غينيا و مالاوي و أثيوبيا.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

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والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

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وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".