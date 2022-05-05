تعرف على ترتيب الدوري المصري 2022

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يتصدرنادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على إيسترن كومباني بصعوبة يوم الأحد، بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

الأهلي 33 نقطة

بيراميدز 32 نقطة

سموحة 28 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

طلائع الجيش 22 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

الجونة 17 نقطة

المقااولون العرب 16 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

إيسرن كومباني 10 نقاط.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.