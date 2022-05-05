الطقس يودع إجازة العيد بارتفاع درجات الحرارة نهارا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.