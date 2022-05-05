حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 5-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:28 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 5-5-2022

قد يتطلب الوصول الى الاهداف التي حددتها بعض الوقت والروية، فكن هادئاً لتصل الى النهايات السعيدة التي تتمنّاها. اذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك، عليك إيجاد البدائل سريعاً وهي متوافرة بكثرة أمامك. حاول أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً.

حظك اليوم برج الثور الخميس 5-5- 2022

إتصالاتك بالأصدقاء أكثر من المعتاد، يبدو أن مزاجك مرتاح، بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم. خطوة جيدة لاستعادة نمط حياتك السابق. أنت في بحث دائم عن الاستقرار، وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة مع الشريك رغم المجازفة والعراقيل. سير الأمور على ما يرام في كل ما تقوم به، ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5- 5 -2022

التضحية وحدها لا تكفي لبناء مستقبل واعد، بل إنّ الجهد مطلوب اليوم أكثر من السابق لتحقيق الحلم. القوة هي السلاح الأبرز في معركة إثبات الوجود، لكنها ليست بالضرورة الحل الأنسب لكل المشكلات. تضحياتك مع الشريك زادته طمعاً، لذا عليك معالجة الموضوع قبل وصوله إلى مرحلة اللاعودة. تنازل عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-5-2022

على مفكّرتك جديد، كسفر أو مغامرة أو لقاء مع أشخاص جدد أو إطلاق لبعض الأفكار والمشاريع. تتحرّر من قيد، لكنّ الفلك يطلب يطلب إليك التروّي، وخصوصاً أنّ الوعود كثيرة هذا اليوم الذي يحمل إليك عرضاً ممتازاً أو مصادفة لم تتوقعها أو ظرفاً ما تستفيد منه، وقد يكون استثنائياً. خطواتك المستقبلية مهدّدة بالتعثر إذا لم تحسم أمورك العالقة، وعندها فقط يمكن البحث في كل التفاصيل. إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 5-5-2022

قد تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة. قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وستجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب. تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 5-5-2022

عليك أن تتعقل قبل الإقدام على أي خطوة، وهذا من شأنه أن يبعدك عن الأخطاء التي قد تكلفك الكثير. لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حالاً من التمرد. رفه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل، وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 5-5-2022

قد تواجهك قرارات صعبة وغير واضحة، ويستحسن ألا تتردد في إبداء اعتراضك إذا لم تكن مقتنعاً. مزاجك المتقلب سيسبب لك مزيداً من المواجهات مع الشريك، فكن هادئاً لترتاح أكثر. لا تقلق إذا شعرت بأن بعض الورم يظهر على قدميك، ما عليك إلا التخفيف من الوقوف في العمل.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5-5-2022

تتوضح نقاط كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دوراً في اكتشاف بعض الحقائق أو تقصّي بعض المعلومات. حذار غيرة يظهرها الشريك، وقد تتحول إلى شراسة. لا تؤجج نيرانها يا عزيزي. قد تهتم بقضية رومنسية أو جمالية هذا اليوم. أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج القوس الخميس 5-5-2022

ربّما تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً. أما أكثر الأمور تعقيداً وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها رب العمل حالياً وقاحة وإساءة. عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك إلى الهروب أو الابتعاد عن الحبيب. تجنب كل ما من شأنه إثارة شهيتك، وحاول الابتعاد عن المآدب العامرة بالمأكولات الدسمة.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 5-5-2022

حاذر هذا اليوم إذ قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات. لا تترك أحداثاً تستغلك ولا تقم بمناورات وكُن متحفّظاً. خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء. قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة أو تصطدم بأحد أفراد العائلة. أوضاعك الصحية ستكون جيدة ولكن كن حذراً من أمراض الصدر.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-5-2022

يدور حديث كبير عن عمليات مالية واستثمارية واقتصادية ومفاجآت في هذا الإطار. أبشّرك بأنّ عمليات البورصة أيضاً قد تكون مستحبّة. تجد حلولاً تحسّن أوضاعك وظروفك المادية. قد يطلب الشريك تفسيرات محددة حول تصرفاتك الأخيرة، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له. لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقاً.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 5-5-2022

التفرّد بالرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الزملاء. الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور. لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن.