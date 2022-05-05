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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695679/موعد-مباراة-روما-ضد-ليسترسيتي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق روما مباراته اليوم الخميس، أمام نظيره ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة روما ضد ليسترسيتي عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium

نتيجة مباراة أرسنال ضد ليسترسيتي

حقق نادي آرسنال الفوز على ليستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح توماس بارتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها جابرييل مارتينيللي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها توماس بارتي برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وجاء ألكسندر لاكازيت بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء سددها بقوة أعلى يمين حارس المرمى.

نتيجة مباراة ريال مدريد أمس

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.