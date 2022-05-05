الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى ظهور الشبورة المائية صباحا خلال هذه الأيام، مع وجود نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والغربية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويكون حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.