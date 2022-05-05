أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 5 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - فيينا

تنطلق أعمال الاجتماع الوزارى رقم 28 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المستقلين "مجموعة أوبك +" عبر الفيديو برئاسة الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى وذلك لتحديد مستوى انتاج المجموعة لشهر يونيو المقبل.

بيروت

يعقد مجلس الوزراء اللبنانى، برئاسة نجيب ميقاتى رئيس الحكومة، جلسة عادية فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها الاستعدادات للانتخابات النيابية التى تبدأ فى الخارج بعد غد الجمعة بـ 10 دول.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية فنية، تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

القاهرة

يحيى عدد من الفنانين من بينهم: بهاء سلطان ورامى جمال وأحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة عيد الفطر المبارك، على خشبة قاعة المؤتمرات بالحديقة الصينية بأرض المعارض فى مدينة نصر.