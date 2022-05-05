صحف القاهرة تبرز تكليف الرئيس بالتوسع فى مشروع التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تكليف رئاسى بالتوسع فى التأمين الصحى الشامل لغير القادرين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أكد أن هناك تكليفا رئاسيا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية فى «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن معيط أوضح أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل فى محافظتى بورسعيد والأقصر، ويجرى حاليا الاستعداد لإطلاقها رسميا فى محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبى، ثم مد مظلتها بباقى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية وهى قنا والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وغيرها.

وتحت عنوان "فى آخر أيام العيد وبسبب الطقس الربيعى.. المدن الساحلية والأهرامات والحدائق تجذب المواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المصريين واصلوا احتفالاتهم، أمس فى آخر أيام عيد الفطر المبارك، الخروج إلى الحدائق والمتنزهات مستمتعين بالطقس الربيعى المعتدل.

وأشارت "الأهرام" أن المدن الساحلية شهدت إقبالًا جماهيريًا وزحامًا شديدًا من الزائرين لها من القاهرة والمحافظات للاستمتاع بالهواء الصافى والسباحة فى مياه البحر.

وأضافت الصحيفة إلى أن الآلاف من المصريين توافدوا على منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وشهدت حديقتا الحيوان والأورمان بالجيزة إقبالاً جماهيريًا كبيراً، حيث استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها منذ التاسعة صباحًا، واستمتع الزوار بمدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات المائية وحديقة الطفل.

وأكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة العامة لحدائق الحيوان أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم استقبال آلاف الزائرين وتم توفير استراحات للجمهور وتزويد الحديقة ببعض الحيوانات الجديدة مع إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال التى تشهد إقبالا كبيرا منهم لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الألفية والتصوير معها.

وفى المحافظات احتفل المواطنون بآخر أيام عيد الفطر، كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بها، بالتنسيق مع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تزايد إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية أمس، وأسهم فى ذلك استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس بعدما شهدت المدينة هطول أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة يوم الاثنين الماضى.

كما توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، على شواطئ مصيف بلطيم الستة، وأعطى المحافظ اللواء جمال نور الدين، تعليمات مشددة لرئيس مصيف بلطيم، بوجود البحارة المنقذين على جميع الشواطئ، لإنقاذ أى حالة تتعرض للغرق، بعد توافد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتحت عنوان "التعليم تستعد لامتحانات نهاية العام بعد إجازة العيد مباشرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن جميع المديريات التعليمية بالمحافظات استعدت لعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل، والشهادة الإعدادية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد غد، وفق جداول كل محافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب الصف الرابع الابتدائى سيبدأون امتحاناتهم وفق الجداول التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 8 مايو الحالى أما طلاب الدبلومات الفنية فيؤدون امتحاناتهم بدءا من ۲۸ مايو، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 26 يونيو المقبل.

كما بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات النقل بالثانوى العام، للصفين الأول والثانى الثانوى بتسكين طلاب المدارس غير المجهزة بالبنية التكنولوجية فى مدارس جاهزة استعدادا لأداء امتحانات نهاية العام الإلكترونية المقرر انطلاقها 11 مايو الحالى، وتشمل المـدارس الخاصة والحكومية غير المجهزة وامتحانهم فترة مسائية.

ووجهت الوزارة، جميع المديريات بضرورة تهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الاختبارات فـى سـهـولـة ويـسـر.

وتحت عنوان "زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لـ «الأهرام»: مصر وجهة سياحية رائدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أكد أن «مصر دولة سياحية عالمية رائدة»، وأن لها أهميتها ومكانتها الكبيرة على خريطة السياحة العالمية.

وأكد بولوليكاشفيلى أن تنظيم مصر قمة المناخ هذا العام يظهر أن السياحة تقود كل الطرق نحو مستقبل مستدام، مشيرًا إلى أن المنظمة ستشارك المنظمة فى قمة المناخ، كما شاركت فى النسخ السابقة، فكل الأنظار سوف تتجه صوب مصر.

وتحت عنوان "البترول: 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى فى جميع المحافظات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمضاعفة الجهود للتوسع فى تنفيذ المشروع القومى لاستخدام الغاز الطبيعى فى المنازل وكوقود للسيارات، تمكن قطاع البترول من تحقيق طفرة فى استخدامات الغاز الطبيعى خلال السنوات الـ8 الماضية، بما يكفل تعزيز الانتفاع من تلك الخدمة التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل فى التكلفة والأعباء على المواطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مدى 42 عاماً قد تحقق فى آخر 8 سنوات فقط، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، ويتم التوصيل حالياً بمعدل مليون و 200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى، مضيفًا أن هناك 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى فى منازلهم فى جميع محافظات مصر.

وفى صحيفة (الشروق)، وتحت عنوان "التموين: عودة جميع مواقع استلام القمح للعمل بشكل منتظم"، ذكرت الصحيفة "أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عودة جميع مواقع استلام القمح للعمل بشكل منتظم، أمس الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين قوله : إن الوزير على المصيلحى، وجه جميع المديريات التموينية بالمحافظات ورؤساء لجان الاستلام بجميع المواقع، والتى يبلغ عددها ما يقرب من 450 موقعا، وتشمل: الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر، بضرورة تقديم الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم.

وتابع كمال: وزير التموين يشدد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة، كما وجه جميع الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد كمال، أن مواقع استلام الأقماح تعمل يوميا من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وتتابع الوزارة مع المحافظين سير الأعمال لضمان نجاح الموسم واستقبال الكميات المستهدفة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تضطلع بدورها فى التدخل السريع والفورى لتذليل أى عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.