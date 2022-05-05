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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /695678/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة روما ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يخوض جلاسكو رينجرز ضد لايبزيج،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

يخوض آينتراخت ضد فرانكفورت، وست هاموالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض روما ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض مارسيليا ضد فينوردوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

مباريات الدوري الإيطالي

يخوض ساليرنيتانا ضد فينيزيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قوات Lega Serie A YouTube

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يخوض فريق التعاون ضد الاتفاق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

يخوض فريق الباطن ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة7:50 مساءً.

نتيجة مباراة ريال مدريد أمس

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.