موعد طرح 11 محلا و3 صيدليات للبيع خلال مزاد علنى فى مدينة بدر

جدة - نرمين السيد - وتتراوح مساحات المحلات والصيدليات المطروحة فى المزاد بين 15 مترا إلى 37 مترا، بـ الحى الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق "1-4-5" بالمدينة.

ولفت جهاز تنمية مدينة بدر إلى أنه من المقرر طرح كراسات الشروط بالمواصفات بمقر الجهاز فى مقابل سداد 299 جنيها لكل محل وصيدلية، كما تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الثلاثاء 17 مايو الجارى.

وتتضمن شروط الدخول فى المزاد سداد تأمين 25 ألف جنيه لكل محل وصيدلية فى موعد غايته يوم الجلسة، كما يتم استكمال سداد 10% +1% مصاريف إدارية و0.5 % لصالح مجلس الأمناء، فضلا عن سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى 90% يتم سداده على هيئة أقساط ربع سنوية.