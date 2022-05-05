طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ الدرجات

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويكون حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادى النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر 23 18

نخل 23 15

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 24 11

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبو سمبل 36 25

الوادى الجديد 36 21

حلايب 30 25

شلاتين 34 24