هل اسم ياسين من أسماء النبى الكريم؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى، إن محمد بن الحنفية قَال: "ىٓس" مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ".. أخرجه البيهقى وابن عساكر.

وأضافت: "عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ لِى عِنْدَ رَبِّى عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ: مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو الْقَاسِمِ، وَالْفَاتِحُ، وَالْخَاتِمُ، وَالْعَاقِبُ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمَاحِى، وطَهَ، وَيَاسِينُ".. أخرجه أبو بكر الآجُرِّى وأبو نعيم الأصبهانى.

واستطردت: "قال الإمام الشوكانى فى "فتح القدير".. إن ياسين هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ محمّدٍ صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ؛ ودَلِيلُهُ: "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ".

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ولفتت الإفتاء إلى أن الذى عليه أكثر المفسرين، وهو المعتمد والمعوَّل عليه عند علماء الأمة ومذاهبهم المتبوعة سلفًا وخلفًا، أنَّ المقصودَ بقوله تعالى: "ىٓسٓ" هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم سواء قيل: إنه اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، أو قيل: إنه نداء له، ومعناه: "يا إنسان، أو يا رجل، أو: يا سيد".

وبناءً على ذلك، فإنَّ اسم "ياسين" اختاره اللهُ تعالى اسمًا لسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ وعَظَّمَ وَكَرَّمَ كما نَصَّ على ذلك فريقٌ من العلماء.