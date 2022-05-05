الإفتاء تقدم مفتاحا سحريا لحل أى مشكلات مستعصية بين الزوجين

جدة - نرمين السيد - ونشرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تلك النصيحة والتى تتضمن أهمية الحوار الناضج والمتفتح والمتعقل بين الزوجين فى هدوء وسكينة فى سبيل حل أى مشكلات مستعصية بدلا من المشاجرات والخلافات والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع.
وكتبت صفحة الإفتاء: "لا تستصغر الحوار الناضج الهادئ، فإنه باب لحل المشكلات، وباب للألفة والبركة ثم السرور والسعادات".
وفى هذا الصدد، قال الله تعالى لعباده المؤمنين: "وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا".
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