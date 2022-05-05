انت الان تتابع تفاصيل خبر يساعد في التواصل مع الفضائيين واغرائهم.. ناسا تخطط لارسال صور عارية للفضاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:43 صباحاً - محمد السيد - /695676/يساعد-في-التواصل-مع-الفضائيين-واغرائهم-ناسا-تخطط-لارسال-صور-عارية-للفضاء

في خطوة جديده نحو عالم الفضاء يقوم علماء وكالة الفضاء الأميركية ناسا بالتفكير في اطلاق صور عارية للبشر في الفضاء على أمل جذب الفضائيين إلى الأرض.

دوت الخليج

الصور التي أعلنت عنها ناسا عبارة عن رسومات لرجال ونساء بجانب تصوير الحمض النووي، دعوة يمكن الرد عليها من قبل الفضائيين إن وجدوا.

فقد كشف علماء ناسا عن الصور في دراسة تعد جزءاً من مشروع يسمى "منارة في المجرة" (BITG) وتهدف لإرسال رسالة إلى أي حضارة غريبة يمكن أن تكون موجودة هناك.

ويعتقد العلماء أن الرسم التوضيحي المنقسم لرجل وامرأة عاريين يلوحان، يمكن أن يساعد في التواصل مع كائنات فضائية

يساعد في التواصل مع الفضائيين واغرائهم.. ناسا تخطط لارسال صور عارية للفضاء

ياتي ذلك وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".

في موازاة ذلك،حاول العلماء أيضاً تصوير الجاذبية، إلى جانب الأشكال العارية وتصوير الحمض النووي.

وقاموا بالتوضيح بأن كل ذلك سيصبح رسالة محدثة ثنائية الترميز يمكن إرسالها إلى الفضاء، إذ يعتقدون أن الرسالة ذات الترميز الثنائي من المرجح أن يفهمها الفضائيون.

كذلك أشاروا إلى أن الرسالة المقترحة تتضمن مفاهيم رياضية وفيزيائية أساسية لإنشاء وسيلة اتصال عالمية تليها معلومات عن التركيب الكيميائي الحيوي للحياة على الأرض، والموقع المحدد زمنياً للنظام الشمسي في مجرة درب التبانة بالنسبة للعناقيد الكروية المعروفة، مثل التصوير الرقمي للنظام الشمسي وسطح الأرض.