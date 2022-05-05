اختتام البرنامج التدريبى عن مهارات الإدارة بـ معهد التدبير الكنسى

جدة - نرمين السيد - نفَّذ المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، البرنامج التدريبى "مهارات الإدارة القيادية الفعالة"، والذى يقدمه المعهد لمديرى القطاعات بـ الديوان البطريركى بالإسكندرية.





"البرنامج" تم تنفيذه تحت إشراف القمص إبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، فى إطار بروتوكول التعاون بين المعهد والديوان. وتضمن البرنامج التدريبى مجموعة من التدريبات وورش العمل لتعريف المشاركين بوظائف المدير وسمات القائد الإدارى ، وأساليب القيادة الموقفية الإدارية، ودراسة أنظمة الموارد البشرية خدمة الكنيسة "الإيبارشية"، ومعايير وضع الأداء الوظيفى، وسبل تحديد عناصر ومحددات أنشطة الموارد البشرية. ويهدف البرنامج إلى المساهمة فى التطوير الإدارى للأنظمة المؤسسية المتبعة والأساليب القيادية فى الديوان البطريركى بالإسكندرية. واختتمت فعاليات البرنامج التدريبى والذى أُجرى "عن بُعد" باستخدام تطبيقزووم وانتهت فعاليات البرنامج مساء أمس الأربعاء. وشارك فى البرنامج 15 من مديرى الديوان البطريركى بالاسكندرية، بالإدارات العامة وأقسام الديوان البطريركى المختلفة، وقامت مجموعات عمل المشاركين باقتراح وإعداد مشروعات فى مجال التطوير الإدارى والقيادى للديوان البطريركى بالإسكندرية تم عرضها ومناقشتها خلال جلسات ورش العمل.

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