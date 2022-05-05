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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:44 صباحاً - محمد السيد - /695674/اثناء-تشييع-الجنازة-سيدة-تصرخ-طلعوني-انا-لسة-عايشة

حادث غريب شهدته دولة بيرو بغرب أمريكا الجنوبية، حيث كان يتم تشييع جنازة وتسبب صراغ السيدة المتوفية في ايقافها بعد سماع طرق من داخل نعش، عند التوجه إلى المقابر لدفنها قائلة:"طلعوني انا لسة عايشة" .

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ويأتي ذبك وفقا لما ذكرته صحيفة مترو البريطانية.

بداية الامر كان مع اعلان الأطباء وفاة سيدة في حادث سيارة، واذي اسفر عن وفاة عدة اشخاص منها شقيق زوجها واصابة أبنائه بجروح خطيرة، وهي الاخرى تم الاعتقاد انها لاقت مصرعها .

اثناء تشييع الجنازة.. سيدة تصرخ "طلعوني انا لسة عايشة"

ولكن عند دفنها وجدوا غير ذلك ، وكانت على قيد الحياة وزهو ما اثار انبهار المتواجدين.

تفاصيل الحادث

وفق ما قاله اقاربها فان روزا كانت متورطة في حادث خطير بطريق تشيكلايو بيكسي بالمنطقة، وأودى الحادث بحياتها ومن معها بالسيارة، وأعلنوا أنها ميتة في أعقاب الحادث المروع، وحملوها في نعش قبل جنازتها.

عودة السيدة من الموت مرة اخرى

روى شهود العيان تفاصيل هذه الواقعة موضحين انه عندما رفع أقاربها الهيكل الخشبي على أكتافهم، بدأوا في سماع أصوات غريبة، وقاموا بانزال التابوت وفتحوا الغطاء ليجدوا السيدة ضعيفة، ولكنها حية تنظر إليهم.